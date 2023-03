Morador tem moto furtada dentro de condomínio em Cotia; VÍDEO

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime; veja

Imagens de uma câmera de segurança foram enviadas ao Cotia e Cia





Um morador de um condomínio em Cotia teve a moto furtada de dentro do estacionamento do residencial. O crime ocorreu na madrugada de domingo (26) no Condomínio Residencial Le Mont II, localizado no Jardim Isis. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança que Cotia e Cia teve acesso [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM].





Pelas imagens, é possível ver o suspeito encapuzado se deslocando até o local onde a moto estava estacionada. Ele coloca o capacete, sobe na motocicleta e sai tranquilamente pela portaria.





No boletim de ocorrência a vítima narra que chegou em sua residência e notou que sua moto não estava na garagem. Afirmou também que pelas imagens da câmera de monitoramento não foi possível identificar o suspeito.





A vítima procurou o condomínio que, em nota, disse que o seguro do residencial “não cobre sinistro para veículos”. Veja abaixo a nota na íntegra:





“Sobre o ocorrido, conforme regimento interno, o mesmo diz na parte de segurança:





2.1 - No caso de sinistro de qualquer natureza, inclusive os sucedidos envolvendo a segurança em geral do condomínio, será de total responsabilidade dos condôminos relacionados ao ocorrido.





Oriento o senhor a aguardar as investigações, após abertura do boletim de ocorrências.





Iremos colaborar da melhor forma para que tenha êxito nas investigações”.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Veja o vídeo abaixo: