Neto Rossi: Você sabia que em Cotia tem ‘árvore solar’? Veja onde está e para que serve

Equipamento se assemelha com uma planta natural e é considerado uma solução sustentável de energia; saiba mais

Árvore solar. Foto: Enel SP

Coluna Neto Rossi: Caso você ainda não tenha visto pessoalmente, com certeza já deve ter sido impactado por alguma imagem em um filme futurístico, telejornal ou, até mesmo, nas redes sociais. O fato é que as árvores solares são uma realidade e estão cada vez mais presentes em algumas cidades brasileiras.





Basicamente, as árvores solares, que na estrutura se assemelham a uma planta natural, produzem energia solar por meio de seus galhos compostos por placas solares (painéis fotovoltaicos que convertem a energia da luz do sol em energia elétrica).





A estrutura, que possui cerca de 3 metros de altura e pouco mais de 4 metros de largura, além de contribuir positivamente com a paisagem, tem capacidade para realizar uma geração independente e sustentável de energia.





Em diversas cidades do mundo, essas árvores podem ser encontradas em parques, praças e em eventos ao ar livre. Versáteis, elas são uma solução sustentável para carregar a bateria de celulares, tablets, notebooks e, até mesmo, de bicicletas e patinetes elétricos.





Mas tem em Cotia?





A resposta é sim. Em Cotia, há uma árvore solar instalada no Parque Jequitibá (Rua Sapucaí, s/ número). O equipamento foi instalado pela Enel que, no total, já instalou 40 árvores em sua área de concessão.





Além de Cotia, há árvores solares instaladas em praças e parques públicos da capital, de Santo André, Carapicuíba, Embu Guaçu e Itapecerica da Serra. Além da Universidade Federal do ABC, no Campus São Bernardo do Campo e Santo André, na Santa Casa e Hospital das Clínicas de São Paulo, e na Prefeitura e na Unidade de Pronto Atendimento de Rio Grande da Serra.





Árvore solar instalada no Pq Jequitibá, em Cotia. Foto: Enel SP