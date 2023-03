Estrada que liga Itapevi a Cotia ficará interditada por 60 dias

A via estará aberta apenas para moradores. A interdição é de cerca de quatro quilômetros de extensão.





A partir desta segunda-feira (13), trecho da Estrada Boa Vista localizada no bairro Transurb em Itapevi e que liga o município a Cotia estará interditada para veículos em geral. O motivo é a implementação de galerias para captação de águas pluviais e melhorias para a pavimentação. As obras foram iniciadas em dezembro do ano passado no local. A previsão de liberação é de 60 dias, em meados do final de maio.





A via estará aberta apenas para moradores. A interdição é de cerca de quatro quilômetros de extensão. As linhas de ônibus farão as mesmas rotas dos veículos e irão operar normalmente.





A estrada da Boa Vista liga o bairro Quatro Encruzilhadas até a Estrada do Pau Furado e a Rodovia Raposo Tavares. A estimativa de finalização das obras é de 18 meses. Os motoristas que passarem pelo local podem fazer o desvio pela Estrada Pau Furado.





A interdição será nos dois sentidos da Estrada Victor Soares de Camargo até a Rua Eunice. Permanecerão abertas as vias no trecho entre a Rua Eunice e a Estrada do Pau Furado.





Quem chegar pela Rodovia Raposo Tavares, deve acessar a Estrada do Pau Furado seguindo rumo à Estrada Victor Soares de Camargo. O motorista que vier pela Estrada da Boa Vista sentido Raposo Tavares deverá utilizar a Estrada Victor Soares de Camargo, acessando a Estrada do Paulo Furado até chegar na rodovia.