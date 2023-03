Deslizamento de terra causado pela chuva atinge casas em Cotia

A forte chuva que caiu na tarde deste domingo (12) em Cotia provocou dois deslizamentos de terra, um na Estrada de Itapevi, no Jardim Dinorah, e outro no Parque Turiguara . Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Civil , ninguém ficou ferido.

“O que mais segurou [o deslizamento de terra] foi uma casa que fica logo depois do barranco. Se essa casa não tivesse segurado, tinha descido mais. Essa casa foi a mais atingida, entrou lama dentro dela”, disse.





Em nota, a Prefeitura de Cotia informou que um engenheiro da Secretaria de Habitação e Urbanismo fará uma vistoria nos imóveis e, enquanto isso, os moradores foram orientados e não ficarem no local.













SOLIDARIEDADE





Diante do ocorrido, lideranças da Cufa Cotia (Central Única das Favelas) estão mobilizadas para ajudar os moradores que tiveram suas casas atingidas. “Nossas lideranças locais estão levantando informações detalhadas sobre o número de famílias, de adultos, crianças... Agora, é acolher e ajudar essas famílias que perderam tudo que tinham”, disse em nota.









O ativista social Israel Fávaro também esteve no local e se prontificou em ajudar os moradores [veja o vídeo abaixo].









Disse também que uma equipe da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana está no local na manhã desta segunda-feira (13) com maquinário fazendo desobstrução da via. Sobre o deslizamento na Estrada de Itapevi, a Prefeitura informou que a desobstrução foi realizada juntamente com uma equipe do DER.