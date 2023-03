Carapicuíba avança 8 posições em ranking nacional de saneamento básico

15ª edição do Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil foi divulgada nesta segunda-feira (20); confira

Foto: Reprodução / Prefeitura de Carapicuíba

O Instituto Trata Brasil divulgou, nesta segunda-feira (20), para celebrar o Dia Mundial da Água, a 15ª edição do Ranking do Saneamento, com foco nos 100 maiores municípios brasileiros, que concentram aproximadamente 40% da população nacional. Na região, apenas as cidades de Carapicuíba e Osasco são contempladas pelo estudo.





De acordo com a pesquisa, Carapicuíba avançou oito posições no ranking, figurando na 44ª posição. Entre os principais indicadores, o estudo apontou que toda a população da cidade tem atendimento de água, 84,5% tem atendimento de coleta de esgoto e 60,8% das residências tem tratamento de esgoto em relação à água consumida.





Já a cidade de Osasco se manteve na 45ª posição. De acordo com o Trata Brasil, o município tem 100% da população com atendimento de água, 100% das residências com coleta de esgoto e 36,9% com tratamento de esgoto em relação à água consumida.





SOBRE O TRATA BRASIL





Desde 2009, o Trata Brasil monitora os indicadores dos maiores municípios brasileiros com base na população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no país. O relatório faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano de 2021, publicado pelo Ministério das Cidades.





Nesta edição do ranking, na avaliação do instituto, foi observado que além da necessidade de os municípios alcançarem o acesso pleno do acesso à água potável e atendimento de coleta de esgoto, o tratamento dos esgotos é o indicador que está mais distante da universalização nas cidades.