Shopping da região recebe feira de adoção de gatos

Estarão disponíveis para adoção gatos filhotes e adultos; saiba mais

Foto: Divulgação

O Raposo Shopping recebe, neste sábado (25), das 11h às 17h, uma feira de adoção de gatos. O evento será realizado em parceria com a protetora animal Léia da Silva, que há 15 anos resgata animais na região de Osasco.





Segundo o empreendimento, todos os animais estão vermifugados, vacinados e testados negativos para FIV e FeLV. A FIV é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência felina, que compromete o sistema imune do gato. Já a FeLV é a leucemia felina, também causada por um vírus que pode ser transmitido por meio de secreções, como saliva, fezes, leite e urina de gatos infectados. Os gatos adultos serão entregues castrados na adoção. Já a castração dos filhotes ficará sob responsabilidade do adotante.





Para adotar um animal é necessário ser maior de 21 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência no mesmo nome, ser submetido a uma entrevista no próprio evento e assinar o termo de adoção.





O evento será promovido no Cantinho Pet, espaço gratuito instalado no Piso São Paulo do empreendimento.





Serviço: Feira de Adoção de Gatos





Onde: Cantinho Pet - Piso São Paulo do Raposo Shopping - Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP





Quando: dia 25 de março, das 11h às 17h





Quanto: gratuito





Classificação: livre