Câmara de Cotia aprova aumento de 16,4% nos salários do prefeito, da vice e de secretários

Reajuste foi aprovado por todos os vereadores; veja para quanto vai cada salário

Foto: Câmara de Cotia

Câmara Municipal de Cotia aprovou na sessão desta terça-feira (28) um Projeto de Lei que dispõe sobre o reajuste de 16,4% nos salários do prefeito, da vice e de todos os secretários municipais. O PL, de autoria da Mesa Diretora, foi aprovado por unanimidade. aprovou na sessão desta terça-feira (28) umO PL, de autoria da, foi aprovado





Com o aumento, o salário do prefeito Rogério Franco passará dos atuais R$28,4 mil para R$ 33 mil; da vice Ângela Maluf de R$19,1 mil para R$22,2 mil; e dos secretários de R$15,9 mil para R$18,5 mil. O reajuste já está valendo a partir deste mês.





Em sua justificativa, a Mesa Diretora, composta por Marcinho Prates (Presidente), Professor Osmar (Vice-Presidente), Celso Itiki (1º Secretário) e Edson Silva (2º Secretário), diz que o índice de reajuste “apenas repõe as perdas inflacionárias havida nos últimos dois anos, de acordo com a variação acumulada do IPCA/IBGE".