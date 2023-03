Água pode faltar em 28 bairros de Cotia devido à manutenção da Sabesp; veja lista

Problema ocorre devido a um novo vazamento na rede de distribuição de água na Estrada da Represinha; veja

Foto: Agência Brasil





A Sabesp informou nesta sexta-feira (17) que devido à manutenção emergencial na Estrada da Represinha, em Cotia, o abastecimento de alguns bairros do município poderá ficar prejudicado. O abastecimento está previsto para ser normalizado na madrugada deste sábado (18).









Por causa do vazamento, um poste de eletricidade foi atingido e ficou pendurado no meio via. A Enel foi acionada para a retirada do poste.





"A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e solicita que os moradores economizem a água armazenada nas caixas internas até a regularização do sistema de abastecimento de água", disse.





Veja abaixo a lista dos bairros que poderão ser afetados:





Vila Hortência





Vila de São Fernando





Rio Cotia





Recanto dos Victor





Quinta dos Angicos





Parque Miguel Mirizola





Parque Ind. San José





Pitas





Parque São Paulo





Parque Rincão





Parque Dom Henrique





Parque Bahia





Parque Alexandre





Lajeado





Jd. Rio das Pedras





Jd. São Paulo II





Jd. Pioneira





Jd. Panorama





Jd. Nomura





Jd. Miranda





Jd. Leonor





Jd. Eliane





Granja Viana





Granja Clotilde





Gr. Carneiro Viana





Cond. Granja Colonial





Colinas de Cotia





Chac. da Represinha.