Sabesp explica o motivo da falta de água em ao menos 24 bairros de Cotia

Moradores relataram ao Cotia e Cia os efeitos sentidos pela falta de abastecimento e apontaram o descaso da Sabesp pela falta de comunicação; veja a reportagem

Sabesp está na estrada da Represinha neste momento. Foto enviada pela moradora Dayane Azevedo





moradores de ao menos 24 bairros de Cotia relataram problemas com o abastecimento de água. Crianças de uma escola na região central tiveram que ser dispensadas. O restaurante Bom Prato também ficou sem o fornecimento de água. Nessa sexta-feira (10),Crianças de uma escola na região central tiveram que ser dispensadas. O restaurante Bom Prato também ficou sem o fornecimento de água.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Sabesp explicou que realiza uma manutenção na adutora localizada na estrada da Represinha. “Bairros da região central do município podem sentir reflexos no abastecimento. A previsão para a normalização do fornecimento de água é para o decorrer da madrugada desse sábado (11/3)”, disse a Companhia no final da tarde de ontem.





No entanto, o “reflexo no abastecimento” não foi apenas na região central, conforme informado pela Sabesp (veja lista dos bairros abaixo). E também em alguns bairros a água não havia voltado ainda na manhã deste sábado (11).





Lista dos bairros sem água:





- Maranhão





- Jardim Sabiá





- Jardim Ypê





- Jardim São Miguel





- Portão





- Portal da Primavera





- Centro de Cotia





- Jardim Nomura





- Barro Branco





- Jardim Pioneiro





- Belizário





- Nakamura Park





- Vila São Francisco





- Jd. Panorama





- Santana





- Vila São Joaquim





- Chácara Represinha





- Chácara Ondas Verdes





- Jardim Japão





- Jardim Nova Cotia





- Colinas





- Bairro Cachoeira





- Jd. Leonor





- Jd. Monte Santo





BAIRROS AINDA SEM ÁGUA





Alguns bairros, como o Jd. Arco Íris, Jd. Santana, Jardim Panorama e Petrópolis ainda estão sem água na manhã deste sábado, conforme relato de moradores.





“Estamos sem água desde a madrugada de quinta feira (9). A gente liga e a Sabesp fala que não consta a falta de água, que não consta nenhuma manutenção. Mas tem sim. Eles abriram uma cratera enorme no Jardim Monte Santo e ainda tem coragem de dizer q não tem nada quando ligamos”, reclama Dayane Azevedo, moradora do Jardim Arco Íris.





Moradora do Petrópolis, Sandra Oliver também relata os efeitos sentidos pela falta de água no bairro. “Estou achando um absurdo, a gente está sem água desde sexta-feira (10). Aqui no quintal tem idosas acamadas que não têm água nem para beber. E o pior, ninguém fez um comunicado, ninguém avisou nada, pegou todo mundo de surpresa.”





Cotia e Cia retornou o contato com a Sabesp e aguarda retorno.