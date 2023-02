Vargem Grande Paulista abre concurso público com mais de 50 vagas

Há vagas para nível fundamental, médio e superior; Confira os detalhes.









A taxa de inscrição para os cargos que exigem ensino fundamental é de R$ 35,00; para os cargos de ensino médio a taxa é de R$ 48,00 e para os cargos de ensino superior a taxa é de R$ 62,00. Os interessados também poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Veja os detalhes no ( Edital ) e ( Retificação Edital ).





Confira todos os cargos oferecidos





- Merendeira (08 vagas)

- Monitor Para Instituição de Acolhimento (05 vagas) - Atendente Social (02 vagas) - Auxiliar de Desenvolvimento da Educação Básica (10 vagas) - Professor de Educação Básica I – PEB I (10 vagas) - Técnico de Enfermagem (15 vagas) - Técnico de Saúde Bucal (01 vaga) - Médico Veterinário (01 vaga) - Odontólogo (01 vaga) - Professor de Educação Física (01 vaga)

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista, abriu inscrições para concurso público com mais de 50 vagas para cargos com níveis de escolaridade, ensino fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 6,6 mil.São ofertados cargos nas áreas de educação para professores educação básica, merendeiras e auxiliares de educação básica. Na saúde são oferecidos os cargos de odontólogo, médico veterinário, técnico de enfermagem entre outros (confira a lista ao final da matéria).As inscrições teve início no dia 7/2 e seguem até o dia 24/2, exclusivamente pelo site concurso RBO