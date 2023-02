Idoso é encontrado morto dentro de vala em sua própria chácara em Cotia

Corpo foi encontrado pelo caseiro da vítima, que segundo testemunha, é procurado pela Justiça; veja reportagem

Crime ocorreu na Chácara Recanto Verde. Foto: Google Maps

Um idoso, de 65 anos, foi encontrado morto dentro de uma vala em meio ao mato na rua Ilha Bela, no bairro Chácara Recanto Verde, em Cotia, na noite de sexta-feira (17).





Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima, que era advogado e morava em São Paulo, apresentava ferimentos na cabeça. Seu corpo estava a cerca de 30 metros de sua chácara.





CASEIRO PROCURADO PELA JUSTIÇA





Em depoimento à Polícia Civil, uma vizinha disse que há cerca de 6 anos um homem passou a trabalhar como caseiro da vítima. Foi ele, segundo a testemunha, quem encontrou o corpo do idoso no mato.





A testemunha contou que o caseiro não acionou a polícia por ser procurado pela Justiça. Para ela, ele teria relatado que há alguns dias o idoso trouxe para ficar em sua chácara dois rapazes, entre 18 e 19 anos. Mas não soube precisar mais detalhes.





Ainda de acordo com seu relato, o caseiro disse que saiu pela manhã e, ao retornar, entre 16h e 17h, encontrou o carro da vítima em posição em que não costumava ficar. Em seguida, encontrou a vítima caída numa vala em meio ao mato, há uma certa distância de sua chácara.





PERÍCIA





Acionada, a perícia localizou dentro do veículo da vítima uma nota fiscal de compra realizada no Mercadão Atacadista, em Cotia, no mesmo dia do crime.





Os peritos apuraram, ainda, preliminarmente, que a vítima foi atingida na cabeça “com objeto contundente” na porta da casa e arrastada para o local onde foi encontrada, sendo que a hora da morte ocorreu “provavelmente por volta do meio-dia”.





Segundo a polícia, a primeira casa, passando o portão da propriedade, seria ocupada pelo caseiro, que não estava presente. A casa estava fechada.





Mais ao fundo, também de acordo com a polícia, fica a chácara onde a vítima residia, “sendo bem precária e bastante suja, apresentando as manchas de sangue no chão junto a porta de entrada”.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como homicídio. A Polícia Civil investiga o crime.