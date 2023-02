Luva de Lixeiro (Cotia) e sósia do Luva de Pedreiro disputam chute a gol; VÍDEO

Vídeo foi publicado no Instagram nessa quarta-feira (1º)

Vídeo foi publicado nas duas contas do Instagram





O coletor de lixo Alexsandro Thierry, 23, que trabalha em Cotia, publicou um vídeo no Instagram junto com Antônio Júnior, da cidade de Amargosa-BA, sósia do Luva de Pedreiro.





Os dois estavam em um campo de futebol no ginásio de Embu das Artes e a competição foi a seguinte: ver quem conseguia chutar a bola direto no gol sem deixá-la pingar no gramado.





No vídeo, quem começa é o sósia. Ele chuta e a bola vai direto no meio do gol. Na sequência, Luva de Lixeiro toma distância e acerta no canto esquerdo, próximo ao ângulo, também sem deixar pingar. Veja o vídeo abaixo: