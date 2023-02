Festa do Peão de Cotia confirma quase todas atrações; veja a programação

Única atração que ainda falta confirmar é a do dia 08/04; saiba quem pode ser a “grande surpresa” aguardada no evento

Rodeio de Cotia 2022. Foto: Divulgação





A Cia Verde e Amarelo, empresa que organiza a Festa do Peão de Cotia, já divulgou nas redes sociais as atrações que vão se apresentar no evento que vai ocorrer do dia 31 de março ao dia 09 de abril. No entanto, ainda falta confirmar uma.





A Festa vai acontecer no mesmo local do ano passado, ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida à beira da Raposo Tavares sentido interior no km 35.





ATRAÇÕES CONFIRMADAS





Desde o início de janeiro, a página oficial do evento vem divulgando informações nas redes sociais. Das atrações, a Companhia confirmou as presenças de João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon, considerados os maiores nomes do cenário atual do forró com o piseiro. Eles encerrarão a Festa do Peão, no dia 9 de abril.









A outra atração confirmada é a da cantora Ana Castela, que se tornou um fenômeno no Brasil. Dona de hits como “Pipoco”, “Roça em Mim” e “Bombonzinho”, ela segue dominando as paradas musicais no país. A cantora sul-matogrossense alcançou nada menos que 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify. De acordo com a organização da Festa do Peão, Ana se apresentará no dia 1º de abril.









No dia 23 de janeiro, a Festa do Peão de Cotia confirmou a terceira atração. No dia 6 de abril, o evento recebe novamente a dupla Zé Neto e Cristiano, que se apresentou no ano passado.









No dia 31 de março, se apresentarão no mesmo palco a dupla Hugo e Guilherme e o cantor sertanejo Gustavo Mioto.





A penúltima atração revelada pela Festa do Peão foi a dupla Jorge e Mateus, que se apresentará no dia 8 de abril.





Então, temos as seguintes confirmações:





31/03 (sexta-feira) – Hugo e Guilherme e Gustavo Mioto





01/04 (sábado) – Ana Castela





02/04 (domingo) – aniversário de Cotia (ainda não foi informada a atração).





06/04 (quinta-feira) – Zé Neto e Cristiano





08/04 (sábado) – será divulgado nesta sexta-feira (3)





09/04 (domingo) - João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon





A última atração da Festa do Peão de Cotia 2023 será confirmada, como informado acima, às 12h desta sexta-feira (3), segundo a organização do evento. Segundo informações dos bastidores da festa, a “grande surpresa” será a do cantor Gustavo Lima.