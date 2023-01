Linha de ônibus Cotia X Barra Funda está suspensa; entenda o motivo

Desde dezembro, os passageiros que utilizam a linha 308, que liga Cotia até a Barra Funda (SP), foram surpreendidos com a suspensão a suspensão da operação.





Cotia e Cia consultou nesta sexta-feira (6) o site da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) e constatou que o itinerário não consta mais na lista de horários.





A reportagem ligou na Viação Raposo Tavares, que confirmou a interrupção, mas sem informar o motivo.





Procurada, a EMTU esclareceu que a linha 308 Cotia-Barra Funda não realizará viagens nos meses de dezembro e janeiro "devido à programação autorizada pela EMTU no período de férias escolares", quando, segunda a empresa, é registrada queda de demanda em relação aos outros meses do ano.





"Os passageiros têm como opções as linhas 035 Cotia (Mirante da Mata) – São Paulo (Metrô Butantã) ou 842 Cotia (Mirante da Mata) – São Paulo (Metrô Morumbi), que são integradas ao sistema metroviário com a utilização do cartão TOP e que podem transportar os passageiros com destino ao Terminal Barra Funda. Com o TOP, o passageiro possui desconto de R$ 1,50 em cada passagem na integração com os trilhos", completou a EMTU em nota.





Em maio de 2022, reportagem do Cotia e Cia denunciou a Viação Raposo Tavares por reduzir o horário da linha 308 sem autorização da EMTU. Relembre aqui