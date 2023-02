Homicídio, estupro, furtos e roubos de veículos crescem em Cotia em janeiro

Estatísticas criminais foram divulgadas nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

O município de Cotia registrou piora nos indicadores de criminalidade no primeiro mês do ano em comparação a janeiro de 2022.





De acordo com as estatísticas criminais divulgadas nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o número de furtos subiu 16,4%, passando de 182, em janeiro de 2022, para 212 no mês passado.





Segundo a SSP, em janeiro deste ano Cotia registrou dois homicídios dolosos (com intenção de matar), enquanto que no mesmo mês de 2022 não houve registro.





Os casos de estupro, no mesmo período, também aumentaram, de dois para seis.





Os roubos e furtos de veículos cresceram, 57% e 3%, respectivamente. Já os roubos em geral diminuíram de 83 para 71.