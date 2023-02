Granja Viana vai ganhar unidade do “maior clube de compras do mundo”

Inauguração será em breve confira

Imagem de uma unidade do Sam's Club. Foto: Divulgação

Em breve, a Granja Viana ganhará uma unidade do Sam’s Club, considerado o “maior clube de compras do mundo”. A informação foi publicada nas redes sociais do grupo. A loja surgirá a partir da conversão da unidade do Big, localizada na altura do km 23 da Rodovia Raposo Tavares. Ainda não há uma data certa para inauguração.





TRANSAÇÃO





O Carrefour Brasil vai investir R$ 2,1 bilhões na conversão de 124 lojas de um total de 374 unidades do Grupo Big como parte da integração entre as duas empresas. O trabalho já foi iniciado e a conclusão está prevista para o fim de 2023.





As conversões foram definidas assim: 38 lojas do Maxxi Atacado, 28 do Big e 4 do TodoDia passarão a operar sob a marca Atacadão (do Grupo Carrefour). Outras 47 unidades do Big vão virar Carrefour e, por fim, 7 unidades do Big serão transformadas em Sam's Club – como é o caso da Granja Viana.





SOBRE O SAM’S CLUB





O Sam's Club já tem 43 lojas em operação e chegará a 50 após a conversão de sete unidades do Big durante o processo de integração entre as empresas. A rede conta com 2,1 milhões de sócios, dos quais 1,2 milhão de membros pagantes no momento. O negócio é voltado para o público de classes A e B, com maior poder aquisitivo.





Cada cliente do Sam's Club gasta R$ 340 na sua cesta média enquanto no Carrefour esse gasto é de R$ 140. Os produtos importados respondem por 19% das vendas da rede, e os itens da marca própria contribuem com 15%, em um sinal de boa aceitação.