Defesa quer imagens do momento em que advogado de Cotia foi baleado durante exame

Leandro Mathias faleceu após ficar 3 semanas internado. Foto: Arquivo pessoal





Leandro Mathias de Novaes, 40, que morreu após ser baleado pela própria arma dentro de uma sala de ressonância magnética em São Paulo, disse que ainda espera imagens do momento do incidente que não foram juntadas ao inquério. O advogado da família e amigo de Leandro, Angelo Cavaleri, disse que ainda espera imagens do momento do incidente que não foram juntadas ao inquérito.





O laudo da perícia disse que o advogado, que morava em Cotia, foi negligente ao entrar armado no local.





"Acho precipitado [dizer que ele foi negligente]. As imagens que não constam no inquérito vão elucidar bastante. A gente precisa entender como se deu essa entrada dele nessa sala e em que momento", disse Angelo Cavaleri em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.





RELEMBRE O CASO





O acidente aconteceu no dia 16 de janeiro. Leandro acompanhava a mãe durante a realização de um exame de ressonância magnética no laboratório Cura, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nos Jardins, região central da capital paulista.





Quando a máquina foi acionada, o campo magnético do equipamento puxou a arma da cintura, e ela disparou. O tiro atingiu o abdômen do advogado.





Antes de entrar no local, Leandro assinou um termo em que concordou com as orientações para acessar a área. Por ser um local com campo magnético, é necessária a retirada de objetos metálicos, mesmo como acompanhante.





O grupo Cura afirmou, na ocasião, que tanto a paciente como o acompanhante foram alertados sobre a necessidade de retirada de todos objetos metálicos e ambos assinaram um termo de ciência a respeito dessa orientação.





“Merece ser ressaltado ainda que, mesmo diante dessas orientações, a arma de fogo não foi mencionada pelo acompanhante, que entrou com o objeto na sala de exame por sua decisão”, disse o laboratório em comunicado à imprensa.





O advogado foi socorrido ao Hospital São Luiz, onde permaneceu internado por 22 dias, mas não acabou resistindo.