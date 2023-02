Cursinho pré-vestibular gratuito em Cotia está com inscrições abertas; saiba mais

Objetivo do cursinho Dandara dos Palmares é facilitar o ingresso de estudantes de baixa renda ao ensino superior; veja como se inscrever

Cursinho Popular Dandara dos Palmares. Foto: Divulgação





(VEJA AQUI). O cursinho popular gratuito Dandara dos Palmares, atuante há 12 anos em Cotia, pelo ingresso de vestibulandos de baixa renda nas universidades, está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever por meio de formulário online





O objetivo do cursinho é facilitar o ingresso de estudantes de baixa renda ao ensino superior por meio de vestibulares de 2023. O projeto retorna ao formato presencial depois de 2 anos sendo realizado online, devido à pandemia.





- O cursinho acontece na Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira (rua Profa. Isaura Bayerlein, 67, perto do Terminal de Ônibus Metropolitano de Cotia)





- As aulas ocorrem aos finais de semana nos períodos da manhã e da tarde





- A aula inaugural está prevista para ocorrer no dia 4 de março





QUEDA DE PRETOS E PARDOS NO ENEM





Dados recentes disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o número de pretos e pardos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) caiu nos últimos anos.





Diante deste fato e das dificuldades enfrentadas por milhares de estudantes durante a pandemia, o cursinho tem como meta para o ano de 2023 avançar com a identificação e superação das diversas barreiras que resultaram do período pandêmico e que influenciaram “diretamente nas chances de desenvolver as competências necessárias para aprovação nos diferentes vestibulares do país”.





“Nosso objetivo é proporcionar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de tais habilidades em um ambiente acolhedor, livre de violências e discriminação, com foco no bem-estar dos estudantes”, dizem os organizadores do cursinho Dandara dos Palmares.





“Esperamos até o dia 25/02 a inscrição de todos que queiram retomar os estudos e construir um espaço de aprendizado coletivo. Também estão abertas as inscrições para novos voluntários, em caráter de emergência procuramos pessoas que possam facilitar o aprendizado em exatas e línguas estrangeiras”, reforçam.





Cursinho Dandara dos Palmares

contato@cursinhodandara.com.br

@cursinho.dandara