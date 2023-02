Confira 4 opções de passeio para quem vai passar o carnaval em Cotia

Não vai viajar no carnaval? Separamos quatro dicas para você que ficará em Cotia neste feriadão prolongado. Abaixo você confere detalhes e preços de cada atração.

Bicho Mania

Sentir o cheiro do mato, correr no gramado, tirar leite da vaca, passear de charrete, comer um pão caseiro, dar um capim para um boizinho. É esse ritmo de descoberta, vivência, experiência e aprendizado que as crianças encontram no Bichomania, localizado na Estrada dos Pires, 1933, em Caucaia do Alto, Cotia.





Valores: Preços: Ingresso day use R$ 57,00 - Crianças com até 1 ano e 11 meses não pagam - Maiores de 60 anos pagam meia (direto no parque)





Almoço: R$ 49,90 - Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 23,90 - Criança de 2 a 5 anos pagam R$ 14,90. Menores de 2 anos não pagam. - Bebidas e sobremesas à parte.









The Square O Shopping The Square que fica na Granja Viana tem uma programação com diversos shows durante os dias do carnaval. Em alguns casos há couvert, em outros casos é gratuito. Entre os destaques estão Bonecos de Olinda e Marchinhas.Você pode acompanhar a programação completa clicando aqui Thermas da Mata

Não vai pra praia? Você pode ir para uma similar dentro de Cotia. Estamos falando do Termas da Mata que fica na estrada do Morro Grande.

O parque aquático está inserido em uma área de 200 mil m² cercada por natureza exuberante com diversas árvores nativas e nascente. Entre suas atrações, destaca-se a Praia da Mata, área que inclui piscina de ondas com águas cristalinas e quentes, a uma temperatura de 32 graus, além de quiosques, bar pé na areia

Preços: Infantil (04 a 12 anos) R$ 69,90 - Adultos: R$ 89,90 e estacionamento: R$ 36,00. Clique Infantil (04 a 12 anos) R$ 69,90 - Adultos: R$ 89,90 e estacionamento: R$ 36,00. Clique aqui e saiba mais.

Valores consultados em 15/05 no site da empresa. Fazenda Mãe Terra



Quem quer curtir uma piscina mas quer economizar, temos como sugestão a Fazenda Mãe Terra que fica em Caucaia do Alto. Entre os destaques do local está 2 playgrounds, 4 piscinas, 2 Tirolesas de pneu infantis, Tirolesa de adultos.





Preços: No Parque Fazenda Mãe Terra neste carnaval tem promoção 50% de desconto no valor do ingresso. De R$ 60,00 por R$ R$ 30,00/pessoa. Não incluso alimentação. O Almoço sem bebida custa R$ 50,00. Compre No Parque Fazenda Mãe Terra neste carnaval tem promoção 50% de desconto no valor do ingresso. De R$ 60,00 por R$ R$ 30,00/pessoa. Não incluso alimentação. O Almoço sem bebida custa R$ 50,00. Compre aqui.