Carnaval 2023: Confira como fica o expediente nos órgão públicos municipais em Cotia

O carnaval está chegando e você que tem algum assunto para resolver nos órgãos municipais de Cotia devem ficar atento ao expediente na semana da festa mais popular do país.





Nos dias 20 a 21 de fevereiro será ponto facultativo em Cotia e, portanto, não haverá expediente nas repartições públicas municipais (exceto os serviços essenciais como segurança e pronto atendimento que funcionam normalmente) e, no dia 22 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas), o expediente começará ao meio-dia.





O Centro Integrado Tributário (CIT) de Cotia, da Secretaria da Fazenda, no entanto, funcionará no dia 20 (segunda-feira), das 8h às 17h, com todos os serviços oferecidos. Na terça-feira (21) permanecerá fechado e, no dia 22, abrirá ao meio-dia. As escolas municipais estarão em planejamento nos dias 23 e 24 e os alunos não terão aula na próxima semana.





