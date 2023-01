Supermercado em Cotia assume erro ao vender margarina fora da geladeira

Cliente flagrou mercadoria exposta em prateleira por volta das 19h de ontem (26): “Estava completamente mole, derretendo”; veja a reportagem

Foto enviada ao Cotia e Cia por um cliente do supermercado

Reportagem: Neto Rossi e Rudney Oliveira





A unidade do supermercado Serrano, localizada no Atalaia, em Cotia, cometeu um erro ao fazer uma promoção de margarina da marca Qualy nessa quinta-feira (26). O erro não está na promoção, e sim, na exposição do produto fora da geladeira ou refrigerador.





A situação foi observada por um cliente do supermercado, que enviou a imagem para o Cotia e Cia na noite de ontem. Ele foi até o estabelecimento, por volta das 19h, passou por um dos corredores e viu dezenas de unidades do produto na prateleira. De imediato, foi falar com uma funcionária da empresa.





“[A funcionária] disse que era por causa da promoção. Mas eu respondi que a promoção não justifica, pois a margarina tinha que ficar dentro da geladeira. Eu peguei uma embalagem da margarina e estava completamente mole, derretendo. Ainda mais porque ontem fez muito calor”, relatou.





Ao levar a reclamação para a gerente do supermercado, teve a mesma resposta: o produto estava fora da geladeira devido à promoção. “A pergunta que eu faço é: que horas será que eles colocaram a margarina de volta para a geladeira? E se eu for comprar hoje, vou saber que horas eles colocaram a margarina lá?”, questiona.





Vale destacar que na própria embalagem da Qualy há essa observação: “Mantenha resfriado de + 2ºC a + 16ºC”.





CLIENTE PROTOCOLA RECLAMAÇÃO





O consultor trabalhista Anderson Fernandes também esteve no mercado na noite de ontem e flagrou o mesmo problema com as margarinas fora da geladeira.





Anderson, no entanto, protocolou a reclamação diretamente para a Qualy e obteve a seguinte resposta:





Iremos solicitar checagem no ponto de vendas para investigar esse ocorrido. É importante salientar que todos os nossos clientes recebem orientações e treinamentos sobre os nossos produtos. Esse produto deve ser mantido refrigerado, desse modo as características do produto serão preservadas





NO DIA SEGUINTE





Cotia e Cia foi até o Serrano do Atalaia na manhã desta sexta-feira (27) e constatou que as margarinas estavam no lugar que deveriam realmente estar: dentro do refrigerador. Observou também que a promoção já não valia mais para hoje.





Ao questionar para uma funcionária se as margarinas que estavam hoje no refrigerador eram as mesmas que estavam ontem na prateleira, ela não soube informar.





Margarinas estavam hoje dentro da geladeira





OUTRO LADO





A reportagem entrou em contato com a Rede de Supermercado Serrano. Em nota, a empresa explicou que ontem (26) foi um dia “atípico”, com “grandes promoções” e “alto movimento na loja”, mas assumiu o erro.





“Houve um erro na disposição das mercadorias, o que foi rapidamente ajustado e resolvido assim que alertado pela gerência. Dessa forma, não foram ofertados produtos danificados, os mesmos estão em condições de consumo em razão do pouco tempo de exposição”, disse.





Procurada, a BRF, empresa responsável pela marca Qualy, reforçou que o armazenamento da margarina deve ser feito entre 2°C e 16°C, conforme orientação presente em sua embalagem. "Em casos como o relatado, a Companhia sempre reforça as melhores práticas com os seus clientes para preservar a qualidade de seus produtos, seguindo todas as premissas que garantem a segurança alimentar do campo à mesa", explicou.





Questionada sobre os procedimentos que serão adotados contra o mercado, a empresa não respondeu.





VEJA A NOTA DO SUPERMERCADO SERRANO NA ÍNTEGRA:





“A Rede Serrano de Supermercados trabalha para melhor atender seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e em perfeito estado. Devido a um dia atípico, com grandes promoções e alto movimento na loja, houve um erro na disposição das mercadorias, o que foi rapidamente ajustado e resolvido assim que alertado pela gerência. Dessa forma, não foram ofertados produtos danificados, os mesmos estão em condições de consumo em razão do pouco tempo de exposição. A Rede reforça seu cuidado e atenção com os clientes para que situações assim não ocorram.”