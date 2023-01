São Paulo completa 469 anos, nesta quarta-feira

CPTM, Metrô e EMTU





Nesta quarta-feira (25), aniversário de São Paulo, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão circulação de acordo com o feriado, levando em conta a demanda usualmente menor. A operação será monitorada e, se houver necessidade, mais trens serão colocados nas linhas e ônibus nas ruas.





Trilhos





As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô operarão com frota de feriado entre 4h40 e meia noite. Já as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, atenderão aos passageiros com frota semelhante à de um sábado. A operação será monitorada ininterruptamente e as equipes estarão preparadas para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. O número de colaboradores será reforçado em estações que atenderão às festividades.





Já nos trens metropolitanos, as linhas operadas pela CPTM e pela ViaMobilidade (8-Diamante e 9-Esmeralda) atenderão aos passageiros com intervalos semelhantes aos de sábado, com monitoramento da demanda para ofertar mais viagens se necessário.