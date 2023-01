PM encontra corpo perfurado por balas e com marcas de enforcamento em Cotia

Homem tinha tatuagens nos dois braços, vestia calça jeans, camiseta branca e estava amarrado com um cordão

Foto: Google Maps

A Polícia Militar (PM) encontrou, na madrugada desta quarta-feira (25), um corpo do sexo masculino perfurado por balas e com marcas de enforcamento na Estrada Sítio Grande, região do Jardim do Museu, em Cotia. A vítima não foi identificada.





Segundo a PM, o lugar onde o corpo estava é ermo e sem iluminação. Trata-se de uma estrada de terra com muita mata em volta e um lixão, com resíduos de construção e pedaços de madeira.





A PM informou que próximo ao corpo tinham 15 projéteis de pistola 9mm. A vítima, de aparentemente 30 anos, estava de calça jeans, camiseta branca e amarrada com um cordão.





Ainda de acordo com a PM, no braço direito da vítima tinha uma tatuagem com a escrita “família”, além de uma santa e um emblema parecendo ser de time de futebol. No braço esquerdo tinha outra tatuagem com um desenho tribal.





O local foi periciado e os objetos encontrados apreendidos. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como homicídio.