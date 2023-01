Homem é preso por importunação sexual contra criança e mulheres em Caucaia do Alto

Agentes da Romu chegaram momentos antes de o homem ter sido agredido por populares; veja detalhes da ocorrência





Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante por importunação sexual na tarde desta terça-feira (24) na linha férrea de Caucaia do Alto, em Cotia. A ocorrência foi atendida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

De acordo com a corporação, uma mensagem recebida por WhatsApp dizia que próximo a linha férrea de Caucaia estava ocorrendo um suposto "tribunal do crime".

Viaturas se deslocaram até o local e os guardas se depararam com uma aglomeração de pessoas cercando um indivíduo e, ao mesmo tempo, tentando agredi-lo. Porém, ao perceber a presença dos agentes, todos se evadiram em direções diferentes. Apenas o suspeito ficou no local. Indagado sobre a ocorrência, ele não respondeu.

Em seguida, os agentes narram que chegou uma testemunha afirmando que ele tinha tentado "agarrar" uma mulher e depois o filho dela, de apenas 11 anos.

Depois, a testemunha disse que ele entrou na casa de outra mulher e também tentou agarrá-la a força. Depois, ele teria saído para a rua e importunado sexualmente uma terceira vítima.

Os guardas foram até as casas das vítimas, que confirmaram a versão da testemunha. A mãe do menino de 11 anos disse aos agentes que ele entrou em sua casa, perguntou se o seu marido estava e tentou abraçá-la. Depois, ela disse que ele agarrou seu filho e tentou arrastá-lo para fora da residência. Ela conseguiu contê-lo com a ajuda de mais duas mulheres.

Na sequência, segundo a testemunha, o homem pulou para dentro da casa de uma outra mulher, que foi importunada sexualmente por ele. Na rua, ele ainda teria agarrado uma terceira vítima.

As mulheres e o suspeito foram levados para o Distrito Policial de Caucaia do Alto. A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de importunação sexual e violação de domicílio. Ele foi recolhido para a Cadeia Pública de Cotia, onde ficará a disposição da Justiça.