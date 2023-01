Quadrilha do Pix assalta residência em Cotia com uso de submetralhadora

Um dos criminosos foi preso em flagrante; veja os detalhes da ocorrência

Criminoso foi preso em flagrante durante blitz da GCM de Cotia. Foto: Reprodução / Toque da Cidade





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, na tarde desta segunda-feira (9), um bandido que faz parte de uma quadrilha do Pix que tinha acabado de assaltar uma residência no Parque Monjolo. O criminoso passou em alta velocidade por uma blitz na Estrada Velha de Sorocaba e fugiu. Durante a fuga, ele colidiu com o veículo em um poste e acabou preso em flagrante.





De acordo com a GCM, durante a abordagem, foram encontradas com o criminoso uma submetralhadora de fabricação caseira e duas malas com diversos objetos roubados. Indagado, ele confessou que horas antes tinha participado de um roubo à residência com mais quatro bandidos.





Submetralhadora de fabricação caseira usada no crime. Foto: Toque da Cidade





O CRIME





Na delegacia, uma das vítimas disse que cinco criminosos invadiram sua residência. Todos estavam armados, sendo que um deles, portava uma submetralhadora cromada. A vítima estava em casa com seu marido e mais um amigo estrangeiro. Todos foram rendidos, inclusive, dois pedreiros que trabalhavam no andar inferior da residência.





Ainda segundo seu relato, enquanto estavam rendidos, os criminosos fizeram transações bancárias via Pix, utilizando os celulares das vítimas. Não foi informado o valor das transferências.





O crime foi registrado no Distrito Policial da Granja Viana, que investiga o caso.