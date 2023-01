Cotia realiza consulta pública para criar ações voltadas para pessoas com deficiência

Formulário com 20 perguntas deve ser respondido online; saiba mais





O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDPcD), com apoio da Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, realiza, até o dia 26 de fevereiro, a primeira consulta pública sobre pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.





O mapeamento está sendo feito para levantar quem são, onde estão e quais as principais demandas da população com deficiência no município, a fim de implantar programas, ações e serviços para este público.





[ACESSE AQUI] que poderão ser respondidas pela própria pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ou por um responsável. “Fazer um diagnóstico sobre as pessoas com deficiência do nosso município será muito importante, porque assim, o CMDDPcD terá uma direção para pensar em ações mais assertivas e na construção de políticas públicas cada vez mais inclusivas visando a melhoria da qualidade de vida para todos”, disse Sônia Esplendor, presidente do Conselho. O formulário contém 20 perguntasque poderão ser respondidas pela própria pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ou por um responsável., disse Sônia Esplendor, presidente do Conselho.





Para responder o questionário são necessários poucos minutos e as perguntas são simples e objetivas, como: qual é a deficiência, quais serviços públicos utiliza, quais as principais dificuldades, como o Conselho pode ajudar, entre outras.





A realização da consulta pública foi deliberada durante a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, evento bienal que aconteceu no fim de 2021. Os dados levantados na consulta serão tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018).