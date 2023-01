MP diz que vai à Justiça para romper contratos das linhas 8 e 9 de trens de SP

Afirmação foi dada após um trem da linha 8 ter descarrilado nessa segunda-feira (16), próximo à estação Lapa. O veículo seguia no sentido Itapevi; veja o histórico de problemas

Trem da linha 8 descarrilou nessa segunda-feira (16). Foto: Reprodução





O Ministério Público de São Paulo afirmou nessa segunda-feira (16) que pedirá na Justiça o fim da concessão das linhas 8-diamante e 9-esmeralda, de trens metropolitanos, se o governo paulista não rescindir o contrato com a ViaMobilidade.





"Não há mais acordo, agora, esperamos a rescisão administrativa. Se isso não ocorrer, vamos pedir a rescisão judicial, além de requerer indenização", a firmou o promotor Sílvio Antonio Marques, titular da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, responsável por uma das duas investigações abertas no órgão para apurar a sequência de problemas, quebras e atrasos de trens nas duas linhas --a outra é a de Justiça do Consumidor. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.





A afirmação foi dada após um trem da linha 8 ter descarrilado, pouco depois das 16h desta segunda-feira (16), próximo à estação Lapa, na zona este da cidade de São Paulo. O veículo seguia no sentido Itapevi. Segundo a concessionária, não houve registro de vítimas.





HISTÓRICO DE PROBLEMAS





O descarrilamento da última tarde é o segundo em pouco mais de um mês na linha 8-diamante. O episódio anterior foi em 7 de dezembro, quando um trem saiu dos trilhos próximo à estação Domingos de Moraes, também na capital.





O trem do acidente em dezembro é o mesmo que em março de 2022 bateu em uma contenção na plataforma de desembarque da estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo. O maquinista foi demitido na época.





Por conta das inúmeras falhas nas linhas, o Ministério Público propôs um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) à empresa. A promotoria diz ter provas suficientes para pedir na Justiça a suspensão do contrato da CPTM. O TAC, entretanto, não foi aceito pela ViaMobilidade.