Mãe Cotiana: Prefeitura fecha contrato com a Danúbio Azul para atender gestantes

Valor estimado do contrato para o fornecimento de passagens municipais é de R$ 96,4 mil; entenda

Programa Mãe Cotiana. Foto: Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia fechou um contrato com a Danúbio Azul no valor estimado de R$ 96,4 mil. O objetivo do contrato é o fornecimento de passagens municipais de transporte público às gestantes contempladas pelo programa social ‘Mãe Cotiana’.





Magno Sauter, e pelo diretor administrativo financeiro da empresa, Roberto Cancian [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR]. O documento foi assinado no dia 16/01/2023 pelo secretário da pasta,e pelo diretor administrativo financeiro da empresa,





De acordo com o contrato, serão cerca de 18.200 cartões magnéticos distribuídos às gestantes em um ano – o que dá uma média de 1.516 cartões por mês (vale lembrar que a quantidade de cartões e o valor do contrato é uma estimativa).





Levando em consideração o valor da tarifa municipal de R$5,30, a Prefeitura arcará com cerca de R$ 8 mil a cada mês à Danúbio.





No contrato não há detalhes de quando e nem como os cartões serão entregues.





SOBRE O MÃE COTIANA





O programa Mãe Cotiana é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O projeto entrega às gestantes participantes um kit de enxoval completo, com carrinho de bebê, saída de maternidade, banheira, mamadeiras, fraldas, itens de higiene, bolsa, entre outros.









O ‘Mãe Cotiana’ existe desde 2019 e foi lançado pelo prefeito Rogério Franco com o objetivo de aumentar a assiduidade das gestantes nas consultas de pré-natal, impactando na qualidade de vida da gestante, do bebê e reduzindo a mortalidade infantil.





Além disso, segundo a Prefeitura, as participantes do programa têm garantido o atendimento preferencial na rede municipal e, na fase final de gestação, recebem o enxoval do bebê.