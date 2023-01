Cotia tem inscrições abertas para programa de aprimoramento profissional

Ao todo, serão 12 encontros gratuitos destinados às pessoas com idade a partir de 16 anos; veja como se inscrever

Inscrições devem ser feitas no PAT Cotia. Foto: Google Imagens





As inscrições para o programa "Meu Emprego - Trabalho em Equipe" estão abertas e podem ser feitas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia até o dia 3 de fevereiro.





O programa, que é uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Emprego de Cotia e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, começa no dia 6 de fevereiro no próprio PAT. Ao todo, serão 12 encontros destinados às pessoas de todas as idades, a partir de 16 anos. Ele é gratuito.





O ‘Meu Emprego – Trabalho em Equipe’ é o antigo ‘Time do Emprego’. Nos encontros, os participantes recebem orientações sobre elaboração de currículo, preparação para entrevistas de emprego, além de serem incentivados a conhecerem a si mesmos, suas habilidades e competências, estabelecer metas de trabalho e de vida para aumentarem as chances de sucesso durante a busca por colocação no mercado.





Os participantes também receberão o material com o conteúdo do programa.





Serviço





Programa Meu Emprego – Trabalho em Equipe (antigo Time do Emprego)





Inscrições abertas de 23 de janeiro a 3 de fevereiro





Público: Moradores de Cotia com idade a partir de 16 anos





Local de inscrição: PAT Cotia – Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vl. São Francisco





Documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço