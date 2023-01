Jandira congela o valor do IPTU pelo segundo ano consecutivo

Já em Cotia...

Município de Jandira. Foto: Reprodução / Google





A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Receita, anunciou o congelamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) pelo segundo ano consecutivo no município, de acordo com o decreto 4619/2022.









Desde quando a atual administração assumiu, o prefeito da cidade, Henri Hajime Sato, o Doutor Sato, declarou o “compromisso no segmento financeiro com a população para proporcionar mais bem-estar e qualidade de vida a todos os munícipes”. Sendo assim, há 2 (dois) anos o IPTU tem o mesmo valor em Jandira.





O valor poderá ser parcelado em até 10 (dez) vezes, tendo em vista que o primeiro vencimento será somente para 15/03/2023. Além disso, será concedido desconto de 10% para pagamentos à vista.





“Em decorrência da pandemia da Covid-19, é relevante considerar a queda da movimentação financeira. Entendemos o cumprimento das metas orçamentárias da população e, por este motivo, buscando estabelecer uma harmonia entre a tributação e a capacidade contributiva dos contribuintes, optamos em congelar, pelo segundo ano consecutivo, o aumento do IPTU para todos os imóveis da cidade”, disse Deny de Vico Dias, secretário da pasta responsável.





Através desta ação, a economia do jandirense subirá progressivamente, já que a iniciativa visa contribuir para que os munícipes mantenham os pagamentos em dia e consigam fazer a regularização de dívidas acumuladas.





Para acessá-lo, basta entrar no site oficial da Prefeitura de Jandira (jandira.sp.gov.br) e clicar na opção “IPTU”, localizada na lateral esquerda, especificamente em “canais de atendimento”, que estará disponível a partir do dia 23 de janeiro.