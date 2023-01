Idoso usa estilingue, pé-de-cabra e binóculo para roubar residência em Cotia

Após entrar em luta corporal com a vítima, ele acabou preso pela GCM

Objetos que o idoso usou para cometer o crime. Foto: Reprodução / GCM de Cotia





Um idoso, de 61 anos, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, neste domingo (15), após roubar uma residência dentro de um condomínio localizado na Estrada do Capuava, em Cotia.





De acordo com a GCM, para praticar o crime, o idoso utilizou um alicate de cortar vergalhão, um pé-de-cabra e um binóculo. Com ele, ainda foram apreendidos um estilingue, duas facas e uma lanterna de mão. Da residência, segundo os guardas, foram furtados um notebook, um relógio de pulso e um pen drive.





Ao chegar no local, os agentes da corporação se depararam com a vítima, o idoso – que estava com lesões no rosto - e “vários curiosos”. Ao ser questionado, o idoso assumiu o crime. Ele disse, segundo a GCM, que havia entrado na casa e tentado fugir, mas que foi perseguido e alcançado. Também confessou que entrou em luta corporal com o proprietário da residência.





Já a vítima relatou aos guardas que chegou em casa no final da tarde e encontrou o local todo revirado. Depois, disse que saiu para a rua, encontrou o idoso e que ele tentou agredi-lo para fugir.





O crime foi registrado como roubo no 2º Distrito Policial de Cotia, já que houve emprego de violência contra a vítima.