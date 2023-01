Homem é preso por aplicar 'golpe do presente' com cesta de chocolates em Caucaia

Crime aconteceu nesse domingo (15), dia do aniversário da vítima; confira 6 dicas importantes para evitar de cair no golpe

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante neste domingo (15) após aplicar um golpe em Caucaia do Alto. O crime aconteceu na Estrada Municipal da Cachoeira. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a GCM, uma mulher, que completou 60 anos na data de ontem, recebeu uma mensagem dizendo que ela havia sido contemplada com uma cesta de chocolates da Cacau Show. O “presente” lhe custaria apenas o valor do frete, que poderia ser pago diretamente ao motoboy.

Ela, portanto, informou pelo celular que não estava em seu local de trabalho e disse ao motoboy para entregar diretamente em sua residência.

Ao chegar no local, o suposto motoboy foi atendido pelo filho da aniversariante. Ele disse então à vítima que o valor do frete era de R$4,99. O falso entregador falou que o pagamento só poderia ser feito com cartão por aproximação.

No entanto, segundo a vítima relatou na delegacia, a maquininha apresentada pelo golpista trabalha em paralelo com o seu telefone celular, de tal forma que o valor não aparece na interface da maquininha.

Desta forma, ainda segundo a vítima, o golpista lhe apresentou no celular o valor de R$ 4,99, que seria da taxa. Contudo, o valor cobrado de fato foi de R$ 4.504,99.

Para o azar do golpista, de imediato a vítima recebeu um SMS no celular informando o valor real que foi passado. Neste instante, o criminoso estava tentando ligar a sua moto para sair, mas não deu tempo. A vítima o empurrou, entrou em luta corporal e conseguiu imobilizá-lo.

Uma pessoa que passava pelo local acionou a GCM. A motocicleta do golpista foi apreendida e ele preso em flagrante por crime de estelionato.

O celular do criminoso também foi apreendido, porém, a maquininha de cartões não foi localizada. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.





COMO FUNCIONA O GOLPE DO PRESENTE





Como ocorreu em Caucaia do Alto, os criminosos que aplicam o ‘golpe do presente’ utilizam quase sempre o mesmo ‘modus operandi’.





A vítima é levada a crer que precisa pagar uma taxa de entrega para receber um suposto presente no dia de seu aniversário ou em qualquer outra data comemorativa, como o Dia dos Namorados, por exemplo.





Este brinde pode ser um bolo, uma cesta de café da manhã, uma garrafa de vinho, ou outros produtos, que teria sido enviado como uma surpresa.





Depois que a encomenda é entregue, o golpista diz que é necessário pagar uma pequena taxa de entrega, que só pode ser paga via cartão de crédito ou débito. Porém, na hora do pagamento, o entregador coloca um valor mais alto na maquininha e, assim, rouba o dinheiro da pessoa.





6 DICAS PARA NÃO CAIR NO GOLPE





1 - Sempre desconfie do recebimento de surpresas. Embora seja comum que pessoas próximas enviem presentes de aniversário, por exemplo, em geral, as empresas que fazem a entrega já cobram a taxa do remetente, não do receptor.





2 - Os criminosos usam as redes sociais para levantar os dados de vítimas em potencial, por isso, evite expor suas informações pessoais nesse ambiente, principalmente em canais desconhecidos, o que pode facilitar o roubo desses dados





3 - Peça a sua via do comprovante de pagamento e ative as notificações de push do aplicativo do seu banco em seu smartphone;





4 - Preste bastante atenção ao inserir a senha e veja se está digitando no local correto;





5 - Não permita que ninguém observe o teclado no momento em que você estiver digitando sua senha;





6 - Dê preferência a pagamentos online, como o Pix, caso o entregador informe que não é possível, desconfie, isso reduz o risco de contato equivocado em uma maquininha suspeita;





Com informações do Banco do Brasil e G1