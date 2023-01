Guarda Civil resgata cachorro em estrada de Cotia e o encaminha para tratamento

Segundo a GCM, animal estava visivelmente desnutrido e aparentava ter sido atropelado





Foto: Guarda Civil de Cotia





Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, em patrulhamento pela Estrada das Cruzadas, no Morro Grande, deparou-se com um cachorro deitado no meio da rua, aparentando ter sido atropelado. O fato ocorreu no domingo (15).





O cão, segundo os guardas, estava visivelmente desnutrido.





O cachorro, batizado de Caramelo pelos agentes, foi encaminhado para uma clínica veterinária. Segundo os GCMs, após o tratamento, ele será encaminhado para adoção.





Ainda de acordo com os guardas, o resgate só foi possível após uma mulher assumir o custo do tratamento do cãozinho.





CRIME