Cotia intensifica vacinação contra sarampo e alerta sobre os riscos da doença

As doses estão sendo aplicadas em todas as UBS's da cidade; saiba mais

Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil





A Secretaria de Saúde de Cotia está intensificando a vacinação contra o sarampo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's).





As doses são aplicadas em pessoas de todas as idades, a partir de 6 meses, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.





Sintomas





O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito comum na infância. Os sintomas iniciais apresentados pelo doente são: febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento do nariz.





Após estes sintomas, geralmente há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias.





Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, ataques (convulsões e olhar fixo), lesão cerebral e morte.





Posteriormente, o vírus pode atingir as vias respiratórias, causar diarréias e até infecções no encéfalo.





Acredita-se que estas complicações sejam desencadeadas pelo próprio vírus do sarampo que, na maior parte das vezes, atinge mais gravemente os desnutridos, os recém-nascidos, as gestantes e as pessoas portadoras de imunodeficiências.

Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cotia, destacou a importância da vacinação contra a doença.alertou.

Quem deve se vacinar contra o Sarampo?



Crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias: receber a dose zero da vacina. Dose de intensificação.

Crianças de 1 ano: receber a 1ª dose (conforme Calendário Nacional de Vacinação).

Crianças de 1 ano e 3 meses: receber 2ª dose (conforme Calendário Nacional de Vacinação).

Pessoas até 29 anos e profissionais de saúde independentemente da idade: caso não tenha sido vacinado ou não tenha como comprovar que se vacinou, deve receber duas doses da vacina com intervalo de 30 dias.

Pessoas de 30 a 59 anos: Caso não tenha sido vacinado ou não tenha como comprovar que se vacinou, deve receber uma dose da vacina.

Pessoas com 60 anos ou mais: Caso não tenha sido vacinado ou não tenha como comprovar que se vacinou, deve receber uma dose da vacina.

Há alguma contraindicação para a vacina?

Gestantes, pessoas com imunidade baixa por doença ou uso de medicação, crianças e adultos portadores de HIV (AIDS).

Onde se vacinar?

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O que é preciso levar?

Documento oficial com foto e caderneta de vacina da criança (obrigatório).