Cotia realiza vacinação antirrábica em cães e gatos neste final de semana

Vacinação acontecerá durante um evento que vai reunir ‘cãominhada’ e ‘cãocurso de fantasias’; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia, por meio da Zoonoses, vai realizar, neste sábado (4), a vacinação antirrábica em cães e gatos no Complexo Esportivo Arakan, no Parque Turiguara. O evento, que ainda vai reunir ‘cãominhada’, ‘cãocurso de fantasias’ e feira virtual de adoção, será das 9h às 12h.





O posto de vacinação antirrábica vai funcionar das 10h às 12h [acesse o site (www.cotia.sp.gov.br), em ‘pesquisar’, procure por ‘vacinação antirrábica de rotina’ e saiba como funciona a vacinação de rotina que acontece o ano todo].





A aplicação da vacina é gratuita.





‘CÃOMINHADA’





“Os moradores do bairro e da região do Turiguara estão convidados a participarem desta ação. É um momento de muita descontração e interatividade entre as pessoas e seus animais. Esperamos todos lá para confraternizarmos e, claro, colocar a vacina antirrábica em dia, se for o caso”, disse Ana Marina Lino, veterinária e coordenadora do Setor de Zoonoses de Cotia.





Ana destacou que é importante que os animais bravos ou que apresentem comportamento menos sociável estejam de focinheira, principalmente para se vacinarem.





‘CÃOCURSO DE FANTASIA’





Logo depois da Cãominhada, às 9h30, começa o Cãocurso de Fantasia, momento para os donos exibirem seus animais com criatividade. “Este é um momento muito especial. A gente percebe a alegria e o orgulho dos donos dos animais em mostrarem os seus ‘pets’ na passarela”, disse Ana Marina.





FEIRA DE ADOÇÃO VIRTUAL





A Feira Virtual de Adoção funcionará das 9h às 12h, com imagens e informações sobre cães e gatos resgatados pela Zoonoses que estão à espera de um lar. Todos estão castrados e vermifugados.