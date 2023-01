Covid-19: Baixa cobertura vacinal em bebês preocupa Secretaria de Saúde de Cotia

Menos de 1% dos bebês de seis meses a dois anos de idade tomaram a vacina contra a doença

.Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Cotia, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), alertou sobre a baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em bebês de seis meses a dois anos de idade e das implicações que isso pode trazer para a saúde dos pequenos, especialmente com a volta das atividades escolares, prevista para o início de fevereiro. Na cidade, os números da plataforma Vacivida, do Governo Estadual, mostram que apenas 0,39% desta faixa etária recebeu a 1ª dose do imunizante.

“O cenário internacional da doença sempre nos coloca em alerta e precisamos proteger as nossas crianças. Em Cotia, estamos vacinando os bebês com comorbidade desde novembro passado, mas, por conta da baixa procura e para que não houvesse desperdício de doses, iniciamos a imunização de todos os bebês com seis meses a dois anos na primeira quinzena de dezembro”, disse Silvana Silva, coordenadora da VE

A coordenadora alertou que o cenário preocupa por conta do início das atividades escolares, previsto para o próximo mês. A população viaja mais neste período de férias, tem contato com diversas pessoas, e acaba mais exposta ao vírus, por isso, segundo Silvana, a vacina é fundamental para ajudar na proteção contra o coronavírus. “Com o início das atividades escolares, as crianças passam a ter contato com outras, então se faz necessária a proteção com a vacina que tem se mostrado eficiente na redução de casos agravados e de mortes”, reforçou.

Esta faixa etária está sendo vacinada com a Pfizer Baby, disponível nas UBS’s Atalaia, Assa, Caucaia e Portão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. No ato da vacinação é preciso apresentar documento com foto do responsável, comprovante de endereço de Cotia, CPF da criança (caso a criança não tenha, apresentar o cartão SUS) e caderneta de vacinação. A vacinação deste público acontece mediante a disponibilidade de doses enviadas pelo Governo do Estado.

O esquema de vacinação primário dos bebês é composto por três doses da vacina. Sendo que as duas primeiras doses devem ser aplicadas com intervalo de quatro semanas, e pelo menos oito semanas de intervalo para a administração da terceira.