Minifazenda Bichomania oferece 25% de desconto para moradores de Cotia

Localizada em Caucaia do Alto, minifazenda reúne contato com a fauna e flora e oferece diversas atividades para toda família; veja o vídeo

Arte: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Sentir o cheiro do mato, correr no gramado, tirar leite da vaca, passear de charrete, comer um pão caseiro, dar um capim para um boizinho. É esse ritmo de descoberta, vivência, experiência e aprendizado que as crianças encontram no Bichomania, localizado na Estrada dos Pires, 1933, em Caucaia do Alto, Cotia.





Lá você vive uma experiência marcante, despertando o interesse pelo contato com a natureza e suas virtudes.





Fundado em 2000, o Bichomania tem como objetivo envolver as pessoas através do contato com a natureza, animais, horta, flora e sensibilizá-las sobre a importância da preservação do meio ambiente.





E quem mora em Cotia, pode ter o prazer de experimentar essa vivência com um desconto de 25% na entrada. Basta apresentar um comprovante de residência na recepção da minifazenda. Aproveite, pois a promoção é válida até fevereiro.





Veja abaixo o vídeo que Cotia e Cia fez em visita à minifazenda