Bom Papo e Cia recebe Reinaldo Souza, agente de trânsito há 11 anos em Cotia

Tudo sobre as leis de trânsito e projetos de mobilidade que envolvem a cidade e a região será debatido no podcast que vai ar nesta sexta-feira (20), às 19h, pelo Youtube





Reinaldo Souza, agente de trânsito de Cotia





O Bom Papo e Cia volta com tudo em 2023 já com o primeiro programa marcado para esta sexta-feira (20). E, para começar o ano no sinal verde, o podcast recebe Reinaldo Souza, agente do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Cotia há 11 anos.





Especialista na área, Reinaldo também é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Cotia e idealizador e executor da Campanha ‘Maio Amarelo’.





Além disso, ele é diretor da AGTBRASIL (Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil) no Estado de São Paulo.





Foi Reinaldo também que colocou em prática a Lei Municipal 1.712/2012, do então vereador e hoje prefeito Rogério Franco, que trata da fiscalização das vagas de PCD e idosos nos estabelecimentos privados.