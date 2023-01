Bairros, condomínio e empresa em Cotia estão sem energia elétrica há 2 dias

Cotia e Cia recebeu diversos relatos de moradores indignados com o problema e insatisfeitos com o atendimento da Enel; veja a reportagem

Reportagem: Daniel Harzer e Neto Rossi





Moradores do Residencial Orquídeas, localizado na Vila São Joaquim, em Cotia, estão sem energia elétrica desde terça-feira (17). Foram abertos diversos chamados junto à Enel, mas todos sem sucesso.





“Estamos com falta de energia há dois dias, e a Enel só promete e não aparece para resolver o problema no condomínio que tem 5 torres", disse Kátia Santos, moradora do residencial.





O mesmo problema ocorre na empresa Lag Pharma, que fica no Polo Industrial San José, no Jardim Belizário. Segundo Gilberto Silva, funcionário da empresa, o local está sem o fornecimento de energia desde às 11h de terça. "Somos uma empresa farmacêutica e precisamos da energia para atender nossos clientes”, reclama.





A falta de energia também afeta moradores da região da Estrada Municipal da Cachoeira, em Caucaia do Alto. Morador do local, Luís Fernando diz que a Enel realizou a troca de postes de luz há aproximadamente dez dias, e depois de realizado o serviço, a situação, ao invés de gerar melhorias, só trouxe mais problemas.





“Ontem, com os ventos, a energia ia acabando a todo minuto. A Enel está aqui desde ontem, mas não consegue resolver o problema. Eu acredito que tenha feito alguma instalação errada quando trocaram os postes”, relata.





Karina Moraes, que também mora na Estrada Municipal da Cachoeira, reclamou do atendimento da Enel. “Nós estamos há mais de 24 horas sem energia. Desde ontem, só funciona uma fase. A gente liga na Enel e o atendimento é péssimo. A Enel não se preocupa com nada. Já liguei, reclamei e não tem nenhuma equipe nas proximidades. As coisas da geladeira já perdemos, infelizmente.”





O QUE DIZ A ENEL





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Enel informou que o fornecimento de energia foi restabelecido na Estrada Municipal da Cachoeira por volta das 23h40 de ontem (18). Sobre a Rua Santa Monica, onde fica a empresa Lag Pharma, a Enel disse que equipes técnicas estão a caminho do local.





A concessionária informou, ainda, que irá encaminhar uma equipe para Rua Padre Luiz Martine, onde fica localizado o Residencial Orquideias.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 10H21 DO DIA 19/01/2023 COM A NOTA DA ENEL)