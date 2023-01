“Animália Park deve receber cerca de 10 mil veículos por final de semana”

O agente de trânsito Reinaldo Souza foi o convidado do podcast Bom Papo e Cia e falou, entre outros assuntos, sobre o porte de armas para a categoria, a campanha Maio Amarelo e destacou que Cotia deveria ter 160 agentes de trânsito, e não apenas 24; confira

Agente de trânsito Reinaldo Souza foi o convidado da décima edição do Bom Papo e Cia. Foto: Estúdio Man





Podcast Bom Papo e Cia dessa sexta-feira (20) recebeu o agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza, que há 11 anos exerce a função no município. O servidor é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Cotia e idealizador e executor da Campanha ‘Maio Amarelo’. dessa sexta-feira (20) recebeu oque há 11 anos exerce a função no município.





Durante duas horas de programa, diversos assuntos sobre leis de trânsito e mobilidade urbana foram abordados. E, claro, que também tiveram os temas mais polêmicos, entre eles, o porte de armas para agentes de trânsito, que Reinaldo é a favor, e a multa por não dar seta, que o agente é contra.





Ele também destacou ser contra o rodízio de carros em São Paulo e, ainda, fez uma análise sobre o atual efetivo de servidores do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Cotia. Segundo Reinaldo, a cidade deveria ter 160 profissionais atuando no trânsito, e não apenas 24.





“Existe um manual de municipalização de trânsito, que delega quando o trânsito quer ser municipalizado e dá os direcionamentos. Ele diz que a cada mil ou 2 mil veículos, um agente. Então se a gente está hoje com 163 mil veículos, tinha que ter, no mínimo, [na escala] dois por um, 80 agentes (o que daria 160 no total). E nós estamos com 24, 12 por plantão”, explica.





ANIMÁLIA PARK





Uma preocupação de Reinaldo Souza é em relação ao trânsito na estrada que dá acesso ao futuro parque de diversões, o Animália Park. O local ainda não tem uma data oficial de inauguração, mas o que tudo indica é que será inaugurado ainda neste semestre.









O agente explicou no Podcast que chegou a sugerir uma solução viária para evitar maiores problemas, mas foi informado que o assunto “mobilidade” não compete ao Trânsito, e sim à Habitação.





“Já procurei saber como funciona a demanda lá [no Animália] devido à estrutura. Falando com um dos responsáveis pelo parque, a média ali é de 10 mil veículos por final de semana. A Estrada do Furquim foi asfaltada [...] no meio do caminho, tem o chamado ‘caminho do Furquim’, que é impedido pela mata. Eu sugeri para abrir o caminho do Furquim, porque o pessoal desceria pela [avenida] Santa Paula, depois Estrada do Furquim, pegava a Raposo e ia embora, para evitar o conflito com o [parque aquático] Thermas [da Mata]”, disse.





“Mas tem um problema: a questão da mobilidade do município não está com o Trânsito, está na pasta da Habitação. Achava que era nossa essa competência quando fiz a sugestão”, complementou.





Reinaldo ainda explicou como deverá funcionar a operação no trânsito assim que o parque for inaugurado. Tudo isso e muito mais você confere no programa abaixo: