“Sinistro”: Motoristas enfrentam enormes buracos e lixos em estrada de Cotia; veja vídeo

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram caminhões trafegando pela via com extrema dificuldade; confira

Situação da Rua Luiz Silva está precária. Imagens enviadas à coluna Fala Cidadão





Imagens enviadas ao Cotia e Cia, pela coluna Fala Cidadão, mostram a precária situação da rua Luiz Silva (antiga Estrada Luiz Silva), localizada no bairro Capuava, em Cotia.





Uma moradora que passa com frequência pelo local enviou vídeos que mostram caminhões trafegando com extrema dificuldade, devido aos enormes buracos tomados por água [VEJA O VÍDEO NO FINAL DA REPORTAGEM].





Como se não bastasse, ao redor da via é possível ver uma enorme quantidade de lixos e descartes de diversos materiais, entre eles, sofás, entulhos e materiais de construção.





Segundo a moradora, a via encontra-se assim há muito tempo. “É sinistro. Essa rua está assim há muito tempo. Ela é uma das vias principais dos caminhões que saem do [Parque Industrial] San José e vão para a Raposo”, disse.





Segundo ela, os motoristas dos caminhões evitam ir pela Estrada do Capuava por ter uma subida muito íngreme, e acabam indo pela rua São Luiz, como atalho. “Como passa muito caminhão dá uma detonada no asfalto, mas os buracos estão gigantescos. Sem contar a quantidade de lixos, que há muito tempo tem, mas está cada vez pior.”





Cotia e Cia procurou a Prefeitura e relatou o ocorrido, mas até a publicação desta reportagem, não houve retorno.