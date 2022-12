Quer viajar tranquilo no Natal? Veja os horários que devem ser evitados nas rodovias da região

Concessionárias preveem a circulação de 1,6 milhão de veículos pelas rodovias Raposo Tavares, Castello Branco e o trecho oeste do Rodoanel Mário Covas

Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas. Foto: CCR ViaOeste





As concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel divulgaram a estimativa de veículos que passarão pelas rodovias Raposo Tavares, Castello Branco e o trecho oeste do Rodoanel Mário Covas neste feriado de Natal. Ao todo, são esperados 1,6 milhão de veículos nas estradas entre a zero hora de quinta-feira (22) e 24h de domingo (25).





FLUXO NA CASTELLO E RAPOSO





Quem vai viajar pelas rodovias Catello Branco e Raposo Tavares, deve evitar os horários de fluxo mais intensos, que será das 17h às 18hde quinta-feira (22), no sentido interior, e das 15h às 20h de sexta-feira (23).





Já no sábado (24), o fluxo constante deve ser das 8h às 11h. No retorno, no domingo (25), a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital das 16h às 20h.





RODOANEL





Para viajar com mais tranquilidade, a CCR RodoAnel orienta os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso na rodovia. Na saída estão previstos maiores movimentos no sentido Interior, das 17h às 18h de quinta-feira, das 15h às 20h de sexta-feira e no sábado (24), das 08h às 11h. No domingo (25/12) a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal.





Na estrutura operacional, há o incremento de dois veículos operacionais, totalizando 20 veículos entre viaturas de resgate e inspeção, guinchos leves e pesados, ambulâncias, moto socorro e moto socorro mecânico integralmente dedicados ao atendimento nas rodovias.