Revelado em Cotia, jogador de 16 anos assina contrato profissional com o SPFC até 2025

O volante, que acumula convocações para seleções brasileiras de base, é apontado como uma das grandes promessas de Cotia para os próximos anos

Guilherme Batista, conhecido como 'Fumaça', do time sub-17. Foto: Divulgação / SPFC





O volante Guilherme Batista, mais conhecido como “Fumaça”, do time sub-17, assinou nesta quarta-feira (14) seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O jogador é apontado como uma das grandes promessas de Cotia para os próximos anos.





Fumaça assinou um vínculo válido até dezembro de 2025. O contrato prevê uma multa rescisória de nada mais, nada menos que 50 milhões de euros para clubes europeus e de R$ 18 milhões para equipes do futebol brasileiro.





O volante acumula convocações para seleções brasileiras de base e vem sendo introduzido gradativamente no time sub-17 pelo técnico Menta, já que tem apenas 16 anos.





Por ser menor de idade, Fumaça assinou um contrato com duração de três anos, prazo máximo reconhecido pela Fifa para atletas com menos e 18 anos. Recentemente, o São Paulo teve problemas com alguns jogadores formados em Cotia justamente por ter estabelecido vínculos maiores e que não eram aprovados pela entidade que regula o futebol mundial.





Nascido em 2006, atua como um segundo volante canhoto, e está nas categorias de base do Tricolor paulista desde 2016 - ou seja, chegou na equipe com dez anos. Nesta temporada, disputou oito jogos, com um gol marcado.