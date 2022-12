Inscrição para o vestibular da Fatec com cursos em Cotia é prorrogada

O término do prazo seria nesta quinta-feira (15)

Unidade da Fatec em Cotia





(VEJA AQUI), foram prorrogadas até às 15h do dia 20 de dezembro e o valor da taxa é de R$91. O término do prazo seria nesta quinta-feira (15), a princípio. As inscrições para o Vestibular 2023 da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), com opções de cursos em Cotia, foram prorrogadas até às 15h do dia 20 de dezembro e o valor da taxa é de R$91. O término do prazo seria nesta quinta-feira (15), a princípio.





na página do Vestibular Fatec 2023. No ato da inscrição é possível optar por duas opções de curso. Os pedidos de isenção e redução na taxa de inscrição foram recebidos até o dia 4 de novembro. Interessados devem se inscrever pela internet,. No ato da inscrição é possível optar por duas opções de curso. Os pedidos de isenção e redução na taxa de inscrição foram recebidos até o dia 4 de novembro.





A prova do Processo Seletivo Vestibular, para ingresso no primeiro semestre de 2023, será aplicada no dia 8 de janeiro, às 13h, com duração de cinco horas. A abertura dos portões se dará às 12h15.





Segundo o Manual do Candidato, a prova será composta por uma redação e 54 questões objetivas de múltipla escolha, nas disciplinas de Matemática, Português, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Inglês e Raciocínio Lógico, além de situações-problema que requerem a articulação de conhecimentos sobre as disciplinas para proposição de uma solução.





As Fatecs estão ofertando mais de 18,7 mil vagas em 87 cursos superiores de tecnologia em todo o estado de São Paulo. Os cursos são oferecidos tanto na modalidade presencial como à distância (EaD).