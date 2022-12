Quem é Marcinho Prates, presidente eleito da Câmara de Cotia para o próximo biênio

Composição da nova Mesa Diretora foi votada em maio deste ano; veja a reportagem

Vereador Marcinho Prates. Foto: Câmara de Cotia





Na sessão do dia 3 de maio de 2022, foi votada a composição da nova Mesa Diretora para o próximo biênio, que vai de janeiro de 2023 a dezembro de 2024. A sessão foi marcada por bate-boca e um pequeno tumulto





Por 11 votos, foi eleita a seguinte chapa: Marcinho Prates (Presidente), Professor Osmar (Vice-Presidente), Celso Itiki (1º Secretário) e Edson Silva (2º Secretário). Os vereadores Felipe Variedade, Dr. Castor Andrade, Johny Santos e Sandrinho se abstiveram do voto.





MESA DIRETORA





Como todos os órgãos públicos e privados, no Legislativo também há um grupo de pessoas responsáveis pelos assuntos internos: a Mesa Diretora. Os dirigentes ocupam papel central nas sessões, já que coordenam os trabalhos, além de expedir Atos, Portarias e propor Projetos de Lei relativos à administração da Casa.





Em Cotia, a Mesa Diretora da Câmara Municipal é composta por Presidente, 1º e 2º Secretários e Vice-Presidente, eleitos pelos parlamentares para o período de dois anos.





Atualmente, é composta por Celso Itiki (Presidente), Marcinho Prates (Vice-Presidente), Edson Silva (1º Secretário) e Paulinho Lenha (2º Secretário).





Cada Câmara Municipal e Assembleia Estadual, além da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem autonomia para decidir a composição.





QUEM É MARCINHO PRATES





Nascido na capital paulista, o Presidente eleito para o biênio 2023-2024 se mudou ainda criança para o bairro Jardim Petrópolis, em Cotia.





Marcinho Prates começou a vida política em 1996, atuando na campanha eleitoral e, posteriormente, na equipe de assessoria parlamentar.





Foi líder da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Petrópolis e, em 2012, eleito vereador pela primeira vez. Graduado em Gestão Pública, já soma 24 anos de vida pública.





Entre as bandeiras defendidas pelo vereador está a instalação de mais escolas no município, a criação de cursos profissionalizantes na rede pública de ensino, incentivo à prática de esportes, apoio à cultura regional e à construção de um teatro municipal.





Envolvido com a proteção aos animais, Marcinho Prates é o autor do Projeto de Lei que cria o Banco de Ração e defende a criação de um hospital veterinário público no Município.