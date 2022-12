PM aposentado reage e mata dupla que tentou roubar sua residência em Cotia

Segundo a polícia, os dois bandidos mortos eram irmãos; um terceiro suspeito conseguiu fugir; veja os detalhes na reportagem

Estrada da Barragem. Foto: Google Street View





Um policial militar aposentado reagiu à um assalto em sua residência na Estrada da Barragem, em Cotia, e matou dois bandidos a tiros. Um terceiro criminoso conseguiu fugir. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (19). As informações são do portal R7.





De acordo com a reportagem, o trio invadiu o sítio do agente encapuzado e anunciou o assalto. A vítima entrou em luta corporal com um deles e conseguiu desarmá-lo. Foi neste momento que, segundo o R7, o PM aposentado reagiu e disparou contra os três. Um deles foi atingido e socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Cotia, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.





Ainda de acordo com a reportagem, os outros dois conseguiram fugir. Porém, mais tarde, as equipes foram comunicadas que um homem deu entrada com ferimentos causados por arma de fogo no Pronto Socorro de Embu das Artes, e também acabou morrendo.





Na sequência, a polícia constatou que os dois bandidos que acabaram mortos eram irmãos.





Uma arma calibre 38 com a numeração raspada foi apreendida. No revólver havia seis munições, sendo três intactas e três deflagradas. O policial aposentado não sofreu nenhum ferimento.





O caso foi registrado como latrocínio tentado na Delegacia de Cotia.