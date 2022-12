O fim da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP

Anúncio foi feito pela equipe de transição do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos); entenda





O governador eleito de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou o fim da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A informação está em nota à imprensa divulgada nesta quinta-feira (22).





Criada há 14 anos, a secretaria deixará de existir e será incorporada à Secretaria de Justiça e Cidadania, que será comandada pelo juiz federal Fábio Prieto, segundo a equipe de transição.





"É importante esclarecer que toda a estrutura da secretaria para Pessoas com Deficiência será mantida e nenhuma política pública em andamento será descontinuada. A mudança está no fato de que a figura do secretário responsável por essa agenda será a do secretário de Justiça e Cidadania, que trabalhará não só pela manutenção como também pela ampliação dos direitos PCD. Essa pauta será fortalecida dentro de uma secretaria com atuação transversal e terá toda atenção do governador Tarcísio de Freitas", diz a nota.





Criada em março de 2008, essa secretaria tem como objetivo "exercer funções que contribuam para a adequada condução das políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e de suas famílias".