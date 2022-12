Educação de Cotia está entre as 20 melhores do Brasil, indica estudo

Cidade teve um salto de 70 posições no ranking neste ano

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Cotia conquistou a 17ª melhor colocação nacional no indicador ‘Educação’, com nota 4,351. É o que diz o levantamento da Urban Systems, publicado pela Revista Exame nesta semana. No estudo anterior, divulgado em 2021, a Educação em Cotia havia ficado em 87º lugar. O salto foi de 70 posições no ranking.





Desde 2014, o estudo avalia as cidades mais atrativas para o desenvolvimento de negócios com base em análise de dados por segmentos econômicos como: educação, comércio, serviços, indústria, mercado imobiliário/construção civil e agropecuária.





O levantamento da Urban Systems mostrou um aumento de 3,38% no número de matrículas da educação básica em Cotia, entre 2020 e 2021, com base em dados do Inep. Também foi registrado um saldo positivo de empregos na área da educação em Cotia de janeiro a agosto de 2022, em relação ao dia 1º de janeiro deste ano: na área da educação foram criados 337 postos de emprego, de acordo com dados do Caged.





No indicador de ‘comércio’, Cotia ficou com a 26ª colocação no ranking nacional e, em ‘mercado imobiliário’, a cidade ficou em 56ª. Nos indicadores ‘serviços’, ‘indústria’ e ‘agro’ a cidade não atingiu a pontuação necessária para o ranking. O estudo foi realizado com dados de todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes (estimativa IBGE 2021), totalizando 326 cidades.