Mulher é encontrada morta dentro de veículo em córrego em Osasco

Vítima estava desaparecida desde a tarde de ontem (6); veja a reportagem





Uma mulher, de 50 anos, que estava desaparecida desde ontem (6), foi encontrada morta dentro de um córrego na Rua Edson Hissnauer Adão, no bairro Metalúrgicos, em Osasco, na tarde desta quarta-feira (7).





Policiais militares disseram que foram atender uma ocorrência de encontro de cadáver e também de dois veículos que teriam sido arrastados por corredeiras d’água formadas pela chuva, que atingiu a região na noite de ontem.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar no resgate da vítima, que foi identificada como Maria de Jesus Gomes Mesquita, considerando um documento de identificação encontrado no interior do veículo, um Jac J2 da cor vermelha, que é de propriedade da filha da vítima.





De acordo com os militares, o veículo em que a vítima foi encontrada estava em local de difícil acesso, dentro de um córrego. Ainda não há previsão de quando o automóvel será retirado do local.





O outro veículo encontrado, um Renault Logan da cor cinza, estava parcialmente submergido, porém, sem nenhuma vítima.





O corpo de Maria de Jesus foi encaminhado ao I.M.L. de Osasco para realização do exame necroscópico após os devidos trabalhos periciais.





O caso foi registrado como morte suspeita / encontro de cadáver no 8º Distrito Policial de Osasco.