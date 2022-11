Shopping da região terá “Natal com neve” a partir de dezembro

Confira a programação completa

Foto: Divulgação

A típica cena dos filmes natalinos americanos marcará presença mais uma vez na programação do Raposo Shopping com o show de neve. A atração, que alegra e encanta as crianças (e muitos adultos!) faz parte do Natal dos Presentes, do Raposo Shopping.





Na parte externa do empreendimento, em meio ao jardim decorado com luzes natalinas, presentes gigantes, letreiros luminosos de boas festas e arcos de estrelas, o primeiro show será realizado no dia 3 de dezembro. A ação será repetida nos dias 4, 10 e 11 de dezembro, e, no período de 17 a 23, sempre às 19h.





Além de ser recebido com a beleza de uma chuva de neve, o público pode fazer uma imersão no Natal dos Presentes em uma decoração clássica na parte interna que, além dos elementos que compõem o cenário ideal para as fotos instagramáveis e tem o Papai Noel como peça-chave, oferece interatividade para os pequenos em diversos brinquedos, como gangorra, escorregador, gira-gira, labirinto e até um trenó.





Serviço – Natal dos Presentes no Raposo Shopping





Onde: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.





Show de Neve





Onde: Área externa da entrada





Quando: dias 3, 4 , 10 e 11 de dezembro, e de 17 a 23 de dezembro, às 19h (15 minutos de duração).





Indicação: livre





Quanto: gratuito





Decoração Natal dos Presentes





Onde: Piso Raposo





Quando: até o dia 30 de dezembro, diariamente durante todo o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda à sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.





Indicação: livre





Quanto: gratuito





Obs.: Para os brinquedos, a faixa etária indicada é de até 10 anos.